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鉅亨速報

盤中速報 - 錼創科技-KY創(6854)大跌8.29%，報171.5元

鉅亨網新聞中心

錼創科技-KY創(6854-TW)23日12:47股價下跌15.5元，報171.5元，跌幅8.29%，成交2,756張。

錼創科技-KY創(6854-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電器電子材料及其他零售批發、國際貿易及智慧財產權。產品設計、其他設計及法令非禁止或限制之業務。電子零組件、照明設備製造。

近5日股價上漲18.73%，集中市場加權指數上漲3.15%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-22 張
  • 外資買賣超：-10 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-12 張
  • 融資增減：-41 張
  • 融券增減：+12 張

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集中市場加權指數37714.15-0.43%
錼創科技-KY創171.5-8.29%

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