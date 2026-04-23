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鉅亨速報

盤中速報 - 通信網路類指數類股表現強勁，漲幅4.12%，總成交額31.46億

鉅亨網新聞中心

台股今日通信網路業類股表現強勁，23日09:08相關指數上漲4.12%，總成交額31.46億元，大盤占比8.09%。

該產業上漲家數27、下跌家數11、平盤家數7。領漲個股聯亞(3081-TW)23日09:07股價上漲300元，報3305.0元，漲幅9.98%。

通信網路類指數近5日上漲12.56%，櫃買市場加權指數上漲9.79%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 通信網路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +12.56% +9.79%
近一月 +37.56% +20.3%
近三月 +106.48% +32.66%
近六月 +180.03% +49.39%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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