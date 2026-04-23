盤中速報 - 半導體類指數類股表現強勁，漲幅2.89%，總成交額200.98億
鉅亨網新聞中心
台股今日半導體業類股表現強勁，23日09:08相關指數上漲2.89%，總成交額200.98億元，大盤占比51.66%。
該產業上漲家數78、下跌家數15、平盤家數10。領漲個股千附精密(6829-TW)23日09:00股價上漲26元，報287.5元，漲幅9.94%。
半導體類指數近5日上漲15.01%，櫃買市場加權指數上漲9.79%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+15.01%
|+9.79%
|近一月
|+27.46%
|+20.3%
|近三月
|+49.87%
|+32.66%
|近六月
|+92.92%
|+49.39%
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