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鉅亨速報

盤中速報 - 半導體類指數類股表現強勁，漲幅2.89%，總成交額200.98億

鉅亨網新聞中心

台股今日半導體業類股表現強勁，23日09:08相關指數上漲2.89%，總成交額200.98億元，大盤占比51.66%。

該產業上漲家數78、下跌家數15、平盤家數10。領漲個股千附精密(6829-TW)23日09:00股價上漲26元，報287.5元，漲幅9.94%。

半導體類指數近5日上漲15.01%，櫃買市場加權指數上漲9.79%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 半導體類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +15.01% +9.79%
近一月 +27.46% +20.3%
近三月 +49.87% +32.66%
近六月 +92.92% +49.39%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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千附精密287.5+9.94%

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