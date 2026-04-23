盤中速報 - 譜瑞-KY(4966)大漲7.63%，報635元
鉅亨網新聞中心
譜瑞-KY(4966-TW)23日09:01股價上漲45元，報635.0元，漲幅7.63%，成交1,251張。
譜瑞-KY(4966-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為高速訊號傳輸介面及顯示與觸控晶片之研發設計及銷售。
近5日股價上漲11.32%，櫃買市場加權指數上漲9.79%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+151 張
- 外資買賣超：+1,145 張
- 投信買賣超：-1,130 張
- 自營商買賣超：+136 張
- 融資增減：+675 張
- 融券增減：+15 張
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