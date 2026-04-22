盤中速報 - 譜瑞-KY(4966)急拉3.31%報563.0元，成交342張
鉅亨網新聞中心
譜瑞-KY(4966-TW)近5分K漲速3.31%，22日09:08報563.0元，成交342張，今日漲幅為4.84％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
譜瑞-KY(4966-TW)近5日股價下跌0.37% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 上漲 13.77%。櫃買市場加權指數 上漲 9.71%， 短期股價無明顯表現 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-322 張
- 外資買賣超：+650 張
- 投信買賣超：-1,001 張
- 自營商買賣超：+29 張
- 融資增減：+45 張
- 融券增減：+11 張
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