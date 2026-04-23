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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對譜瑞-KY(4966-TW)做出2026年EPS預估：中位數由35.99元下修至34.96元，其中最高估值48.12元，最低估值30.5元，預估目標價為578元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|48.12(48.12)
|59.7
|50.68
|最低值
|30.5(29.71)
|34.68
|40.09
|平均值
|36.32(36.61)
|41.82
|43.28
|中位數
|34.96(35.99)
|40.15
|41.18
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|18,601,810
|20,670,040
|22,771,210
|最低值
|15,933,300
|17,114,350
|17,351,210
|平均值
|17,345,830
|18,902,240
|19,955,000
|中位數
|17,174,260
|19,006,680
|19,848,790
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|2,726,713
|2,592,123
|2,033,134
|4,898,319
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|16,531,048
|16,245,645
|13,769,072
|20,055,284
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4966/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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