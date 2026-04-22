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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.47%，報0.7847元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間23日04:00，美元/瑞郎上漲0.0037點漲幅達0.47%，暫報0.7847點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.88%
  • 近 1 週：+0.05%
  • 近 3 月：-1.81%
  • 近 6 月：-1.86%
  • 今年以來：-1.49%

美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.85，本日上漲0.39%
  • 美元/加幣相關性0.81，本日上漲0.08%
  • 美元/新加坡幣相關性0.77，本日上漲0.17%

美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.88，本日上漲0.31%
  • 英鎊/美元相關性-0.81，本日上漲0.05%
  • 紐元/美元相關性-0.71，本日上漲0.2%

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美元/瑞郎0.7846+0.46%
加幣/美元0.7314-0.04%
歐元/美元1.1705-0.31%
英鎊/美元1.3502+0.05%
紐元/美元0.5905+0.24%

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