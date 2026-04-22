外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.47%，報0.7847元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間23日04:00，美元/瑞郎上漲0.0037點漲幅達0.47%，暫報0.7847點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.88%
- 近 1 週：+0.05%
- 近 3 月：-1.81%
- 近 6 月：-1.86%
- 今年以來：-1.49%
美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.85，本日上漲0.39%
- 美元/加幣相關性0.81，本日上漲0.08%
- 美元/新加坡幣相關性0.77，本日上漲0.17%
美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
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