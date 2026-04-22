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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Western Midstream Partners LP - Unit(WES-US)EPS預估上修至3.23元，預估目標價為41.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Western Midstream Partners LP - Unit(WES-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.17元上修至3.23元，其中最高估值3.66元，最低估值2.86元，預估目標價為41.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.66(3.66)4.014.354.26
最低值2.86(2.86)3.083.274.07
平均值3.26(3.26)3.573.894.17
中位數3.23(3.17)3.523.784.17

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值43.78億46.34億46.79億46.02億
最低值37.10億40.70億42.44億46.02億
平均值41.23億43.27億43.71億46.02億
中位數41.78億42.54億42.64億46.02億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.183.002.604.022.98
營業收入26.98億32.52億31.06億36.05億38.43億

詳細資訊請看美股內頁：
Western Midstream Partners LP - Unit(WES-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSWES

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Western Midstream Partners LP - Unit40.58-0.27%

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