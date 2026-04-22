鉅亨速報 - Factset 最新調查：Western Midstream Partners LP - Unit(WES-US)EPS預估上修至3.23元，預估目標價為41.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Western Midstream Partners LP - Unit(WES-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.17元上修至3.23元，其中最高估值3.66元，最低估值2.86元，預估目標價為41.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.66(3.66)
|4.01
|4.35
|4.26
|最低值
|2.86(2.86)
|3.08
|3.27
|4.07
|平均值
|3.26(3.26)
|3.57
|3.89
|4.17
|中位數
|3.23(3.17)
|3.52
|3.78
|4.17
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|43.78億
|46.34億
|46.79億
|46.02億
|最低值
|37.10億
|40.70億
|42.44億
|46.02億
|平均值
|41.23億
|43.27億
|43.71億
|46.02億
|中位數
|41.78億
|42.54億
|42.64億
|46.02億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.18
|3.00
|2.60
|4.02
|2.98
|營業收入
|26.98億
|32.52億
|31.06億
|36.05億
|38.43億
詳細資訊請看美股內頁：
Western Midstream Partners LP - Unit(WES-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Western Midstream Partners LP - Unit(WES-US)EPS預估下修至3.17元，預估目標價為41.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Western Midstream Partners LP - Unit(WES-US)EPS預估下修至3.3元，預估目標價為41.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Western Midstream Partners LP - Unit(WES-US)EPS預估下修至3.42元，預估目標價為41.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Western Midstream Partners LP - Unit(WES-US)EPS預估上修至3.66元，預估目標價為41.50元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇