盤後速報 - 佳醫(4104)次交易(23)日除息4.3元，參考價74.3元
鉅亨網新聞中心
佳醫(4104-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.3元。
首日參考價為74.3元，相較今日收盤價78.60元，息值合計為4.3元，股息殖利率5.47%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/23
|78.60
|4.3
|5.47%
|0.0
|2025/09/09
|0.0
|0.0
|0.0%
|0.5
|2025/04/24
|88.2
|3.8
|4.31%
|0.0
|2024/08/26
|0.0
|0.0
|0.0%
|0.5
|2024/04/19
|94.6
|3.8
|4.02%
|0.0
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