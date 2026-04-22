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鉅亨速報

盤後速報 - 佳醫(4104)次交易(23)日除息4.3元，參考價74.3元

鉅亨網新聞中心

佳醫(4104-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.3元。

首日參考價為74.3元，相較今日收盤價78.60元，息值合計為4.3元，股息殖利率5.47%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/23 78.60 4.3 5.47% 0.0
2025/09/09 0.0 0.0 0.0% 0.5
2025/04/24 88.2 3.8 4.31% 0.0
2024/08/26 0.0 0.0 0.0% 0.5
2024/04/19 94.6 3.8 4.02% 0.0


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台股台股除權息台股盤後盤後速報

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