盤中速報 - 旺玖(6233)大漲7.06%，報28.8元
鉅亨網新聞中心
旺玖(6233-TW)22日11:39股價上漲1.9元，報28.8元，漲幅7.06%，成交1,405張。
旺玖(6233-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路之研發、設計與銷售。電腦週邊設備、顯示器之研發、設計。電子零件、基板模組及電子產品之研發、設計及代理與銷售。
近5日股價上漲1.89%，櫃買市場加權指數上漲9.71%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+77 張
- 外資買賣超：+77 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+425 張
- 融券增減：+1 張
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