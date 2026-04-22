search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 旺玖(6233)大漲7.06%，報28.8元

鉅亨網新聞中心

旺玖(6233-TW)22日11:39股價上漲1.9元，報28.8元，漲幅7.06%，成交1,405張。

旺玖(6233-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路之研發、設計與銷售。電腦週邊設備、顯示器之研發、設計。電子零件、基板模組及電子產品之研發、設計及代理與銷售。

近5日股價上漲1.89%，櫃買市場加權指數上漲9.71%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+77 張
  • 外資買賣超：+77 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+425 張
  • 融券增減：+1 張

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數37911.15+0.81%
旺玖28.95+7.62%

鉅亨贏指標

了解更多

#當沖高手_強

偏強
旺玖

86.21%

勝率

#長紅K線突破盤整

偏強
旺玖

86.21%

勝率

#均線指標上攻

偏強
旺玖

86.21%

勝率

#帶量突破均線糾結

偏強
旺玖

86.21%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
旺玖

86.21%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty