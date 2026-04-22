盤中速報 - 電子通路類指數類股表現強勁，漲幅2.29%，總成交額4.23億
鉅亨網新聞中心
台股今日電子通路業類股表現強勁，22日09:34相關指數上漲2.29%，總成交額4.23億元，大盤占比0.46%。
該產業上漲家數9、下跌家數4、平盤家數1。領漲個股三顧(3224-TW)22日09:34股價上漲4.45元，報50.9元，漲幅9.58%。
電子通路類指數近5日上漲4.66%，櫃買市場加權指數上漲9.71%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子通路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+4.66%
|+9.71%
|近一月
|+5.93%
|+18.93%
|近三月
|+12.58%
|+33.23%
|近六月
|+31.26%
|+46.91%
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