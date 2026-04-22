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鉅亨速報

盤中速報 - 電子通路類指數類股表現強勁，漲幅2.29%，總成交額4.23億

鉅亨網新聞中心

台股今日電子通路業類股表現強勁，22日09:34相關指數上漲2.29%，總成交額4.23億元，大盤占比0.46%。

該產業上漲家數9、下跌家數4、平盤家數1。領漲個股三顧(3224-TW)22日09:34股價上漲4.45元，報50.9元，漲幅9.58%。

電子通路類指數近5日上漲4.66%，櫃買市場加權指數上漲9.71%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 電子通路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +4.66% +9.71%
近一月 +5.93% +18.93%
近三月 +12.58% +33.23%
近六月 +31.26% +46.91%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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