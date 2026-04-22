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鉅亨速報

盤中速報 - 欣銓(3264)大漲7.28%，報221元

鉅亨網新聞中心

欣銓(3264-TW)22日10:07股價上漲15元，報221.0元，漲幅7.28%，成交21,452張。

欣銓(3264-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為記憶體IC之晶圓測試。數位訊號IC及混合訊號IC之晶圓及成品測試。晶圓型式之Burn in 之測試。

近5日股價上漲10.16%，櫃買市場加權指數上漲9.71%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2,491 張
  • 外資買賣超：+1,326 張
  • 投信買賣超：+1,070 張
  • 自營商買賣超：+95 張
  • 融資增減：-5,842 張
  • 融券增減：+92 張

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