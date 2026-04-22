盤中速報 - 欣銓(3264)大漲7.28%，報221元
鉅亨網新聞中心
欣銓(3264-TW)22日10:07股價上漲15元，報221.0元，漲幅7.28%，成交21,452張。
欣銓(3264-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為記憶體IC之晶圓測試。數位訊號IC及混合訊號IC之晶圓及成品測試。晶圓型式之Burn in 之測試。
近5日股價上漲10.16%，櫃買市場加權指數上漲9.71%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,491 張
- 外資買賣超：+1,326 張
- 投信買賣超：+1,070 張
- 自營商買賣超：+95 張
- 融資增減：-5,842 張
- 融券增減：+92 張
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