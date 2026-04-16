盤中速報 - 欣銓(3264)大跌7.22%，報173.5元
鉅亨網新聞中心
欣銓(3264-TW)16日10:41股價下跌13.5元，報173.5元，跌幅7.22%，成交11,133張。
欣銓(3264-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為記憶體IC之晶圓測試。數位訊號IC及混合訊號IC之晶圓及成品測試。晶圓型式之Burn in 之測試。
近5日股價上漲13.68%，櫃買市場加權指數上漲5.47%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-7,795 張
- 外資買賣超：-8,091 張
- 投信買賣超：-658 張
- 自營商買賣超：+954 張
- 融資增減：+3,090 張
- 融券增減：+80 張
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