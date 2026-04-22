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鉅亨速報

盤中速報 - 力積電(6770)大漲7.59%，報58.1元

鉅亨網新聞中心

力積電(6770-TW)22日09:39股價上漲4.1元，報58.1元，漲幅7.59%，成交121,399張。

力積電(6770-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為各式積體電路其系統產品之生產、製造、測試、封裝；半導體設備零。組件維修、開發、製造與銷售；研究、開發、設計及銷售下列產品：。(1)特殊應用積體電路技術整合服務(2)矽智財設計與服務。

近5日股價下跌1.1%，集中市場加權指數上漲3.61%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+15,270 張
  • 外資買賣超：+19,693 張
  • 投信買賣超：-455 張
  • 自營商買賣超：-3,968 張
  • 融資增減：+2,128 張
  • 融券增減：-194 張

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