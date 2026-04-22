盤中速報 - 直得(1597)股價拉至漲停，漲停價125.0元，成交2,862張
鉅亨網新聞中心
直得(1597-TW)22日09:28上漲11元，股價漲停報125.0元，委買790張，成交2,862張。
主要業務為研發、設計、生產及銷售下列產品：1.線性滑軌2.滾珠螺桿3.線性。模組4.光電及半導體製程設備5.高性能電機產品6.AI軟體平台與工具。7.高精度整合產品8.兼營與前述產品相關之國際貿易業。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+962 張
- 外資買賣超：+840 張
- 投信買賣超：+71 張
- 自營商買賣超：+51 張
- 融資增減：+574 張
- 融券增減：+29 張
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 直得(1597)急拉3.13%報115.5元，成交7,571張
- 盤中速報 - 直得(1597)大跌7.11%，報111元
- 盤中速報 - 直得(1597)股價拉至漲停，漲停價119.5元，成交3,261張
- 盤中速報 - 直得(1597)股價拉至漲停，漲停價109.0元，成交1,074張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇