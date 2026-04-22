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鉅亨速報

盤中速報 - 直得(1597)股價拉至漲停，漲停價125.0元，成交2,862張

鉅亨網新聞中心

直得(1597-TW)22日09:28上漲11元，股價漲停報125.0元，委買790張，成交2,862張。

主要業務為研發、設計、生產及銷售下列產品：1.線性滑軌2.滾珠螺桿3.線性。模組4.光電及半導體製程設備5.高性能電機產品6.AI軟體平台與工具。7.高精度整合產品8.兼營與前述產品相關之國際貿易業。

直得(1597-TW)近5日股價下跌4.6%，集中市場加權指數上漲3.61%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+962 張
  • 外資買賣超：+840 張
  • 投信買賣超：+71 張
  • 自營商買賣超：+51 張
  • 融資增減：+574 張
  • 融券增減：+29 張

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