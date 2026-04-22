鉅亨速報 - Factset 最新調查：旺宏(2337-TW)EPS預估上修至7.31元，預估目標價為167.5元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對旺宏(2337-TW)做出2026年EPS預估：中位數由6.85元上修至7.31元，其中最高估值30元，最低估值2.15元，預估目標價為167.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|30(30)
|107.2
|41.02
|最低值
|2.15(2.15)
|2.85
|19.58
|平均值
|11.7(11.26)
|32.89
|30.3
|中位數
|7.31(6.85)
|25.02
|30.3
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|112,386,000
|305,111,000
|153,422,000
|最低值
|39,677,670
|43,020,400
|109,791,950
|平均值
|70,807,380
|132,016,510
|131,606,970
|中位數
|63,767,050
|109,328,160
|131,606,970
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|-3,307,677
|-3,213,560
|-1,699,593
|8,969,775
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|28,879,986
|25,883,475
|27,623,608
|43,487,454
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2337/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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