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鉅亨速報 - Factset 最新調查：旺宏(2337-TW)EPS預估上修至7.31元，預估目標價為167.5元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對旺宏(2337-TW)做出2026年EPS預估：中位數由6.85元上修至7.31元，其中最高估值30元，最低估值2.15元，預估目標價為167.5元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值30(30)107.241.02
最低值2.15(2.15)2.8519.58
平均值11.7(11.26)32.8930.3
中位數7.31(6.85)25.0230.3

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值112,386,000305,111,000153,422,000
最低值39,677,67043,020,400109,791,950
平均值70,807,380132,016,510131,606,970
中位數63,767,050109,328,160131,606,970

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS-3,307,677-3,213,560-1,699,5938,969,775
營業收入
(單位：新台幣千元)		28,879,98625,883,47527,623,60843,487,454

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2337/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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