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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇鋐(3017-TW)EPS預估上修至87.95元，預估目標價為2600元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對奇鋐(3017-TW)做出2026年EPS預估：中位數由87.05元上修至87.95元，其中最高估值97.99元，最低估值80.28元，預估目標價為2600元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值97.99(96.65)135.6158.75
最低值80.28(80.28)100.36126.08
平均值87.92(87.31)119.34144.66
中位數87.95(87.05)121.29149.15

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值236,924,000322,830,000336,215,000
最低值214,957,000259,300,220295,743,330
平均值223,999,020288,757,600320,558,460
中位數223,609,500290,736,260329,717,060

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS19,186,4958,172,3795,304,7134,162,261
營業收入
(單位：新台幣千元)		139,639,36271,761,29659,194,35656,016,554

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3017/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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