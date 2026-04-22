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鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估上修至8.85元，預估目標價為400元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對景碩(3189-TW)做出2026年EPS預估：中位數由8.51元上修至8.85元，其中最高估值15.65元，最低估值6.29元，預估目標價為400元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值15.65(15.65)29.939.62
最低值6.29(5.69)8.722.4
平均值8.87(8.65)15.5330.49
中位數8.85(8.51)13.5729.45

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值56,468,68081,770,470102,297,710
最低值47,773,00055,033,35079,292,370
平均值50,361,28063,926,44090,143,360
中位數49,752,02062,369,00088,840,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS1,595,93648,88947,5166,976,792
營業收入
(單位：新台幣千元)		39,351,09630,534,97926,832,18741,626,486

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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