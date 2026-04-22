鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估上修至8.85元，預估目標價為400元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對景碩(3189-TW)做出2026年EPS預估：中位數由8.51元上修至8.85元，其中最高估值15.65元，最低估值6.29元，預估目標價為400元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|15.65(15.65)
|29.9
|39.62
|最低值
|6.29(5.69)
|8.7
|22.4
|平均值
|8.87(8.65)
|15.53
|30.49
|中位數
|8.85(8.51)
|13.57
|29.45
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|56,468,680
|81,770,470
|102,297,710
|最低值
|47,773,000
|55,033,350
|79,292,370
|平均值
|50,361,280
|63,926,440
|90,143,360
|中位數
|49,752,020
|62,369,000
|88,840,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|1,595,936
|48,889
|47,516
|6,976,792
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|39,351,096
|30,534,979
|26,832,187
|41,626,486
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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