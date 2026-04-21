盤中速報 - RUNE大漲8.55%，報0.457美元

THORChain 是一種建立在Cosmos之上的區塊鏈協議，去中心化流動性協定，用戶在 Thorchain 上可以直接兌換 BTC、ETH、EOS 等不同鏈上的資產。這也意味著，如果用戶持有 BTC 資產，可以直接通過 Thorchain 的流動性池兌換成 ETH、EOS 等資產。