盤中速報 - ORDI大跌9.1%，報4.68美元
鉅亨網新聞中心
ORDI(ORDI)在過去 24 小時內跌幅超過9.1%，最新價格4.68美元，總成交量達0.31億美元，總市值0.98億美元，目前市值排名第 90 名。
近 1 日最高價：5.23美元，近 1 日最低價：4.53美元，流通供給量：21,000,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+98.32%
- 近 1 月：+105.47%
- 近 3 月：+18.29%
- 近 6 月：-5.19%
- 今年以來：+7.29%
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