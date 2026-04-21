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鉅亨速報

盤中速報 - Zscaler公司(ZS-US)大漲6.75%，報143.9美元

鉅亨網新聞中心

Zscaler公司(ZS-US)截至台北時間21日22:32股價上漲9.1美元，報143.90美元，漲幅6.75%，成交量904,485（股），盤中最高價144.23美元、最低價135.58美元。

美股指數盤中表現

Zscaler公司(ZS-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+9.93%
  • 近 1 月：-11.01%
  • 近 3 月：-34.66%
  • 近 6 月：-55.93%
  • 今年以來：-40.07%

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美股美股盤中盤中速報Zscaler公司

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道瓊指數49325.65-0.24%
NASDAQ24391.58-0.05%
費城半導體9644.950.48%
Zscaler公司142.02+5.36%

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