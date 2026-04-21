盤中速報 - 資訊服務類指數類股表現強勁，漲幅2.04%，總成交額15.91億
鉅亨網新聞中心
台股今日資訊服務業類股表現強勁，21日11:04相關指數上漲2.04%，總成交額15.91億元，大盤占比0.68%。
該產業上漲家數21、下跌家數10、平盤家數1。領漲個股系微(6231-TW)21日11:02股價上漲28.5元，報317.0元，漲幅9.88%。
資訊服務類指數近5日上漲2.51%，櫃買市場加權指數上漲8.88%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|資訊服務類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+2.51%
|+8.88%
|近一月
|-0.33%
|+16.78%
|近三月
|-2.03%
|+28.86%
|近六月
|-8.21%
|+45.68%
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