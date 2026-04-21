search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 資訊服務類指數類股表現強勁，漲幅2.04%，總成交額15.91億

鉅亨網新聞中心

台股今日資訊服務業類股表現強勁，21日11:04相關指數上漲2.04%，總成交額15.91億元，大盤占比0.68%。

該產業上漲家數21、下跌家數10、平盤家數1。領漲個股系微(6231-TW)21日11:02股價上漲28.5元，報317.0元，漲幅9.88%。

資訊服務類指數近5日上漲2.51%，櫃買市場加權指數上漲8.88%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 資訊服務類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +2.51% +8.88%
近一月 -0.33% +16.78%
近三月 -2.03% +28.86%
近六月 -8.21% +45.68%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數37677.94+1.95%
系微317+9.88%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
系微

66.67%

勝率

#波段上揚股

偏強
系微

66.67%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
系微

66.67%

勝率

#帶量突破均線糾結

偏強
系微

66.67%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
系微

66.67%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty