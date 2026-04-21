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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：文曄(3036-TW)EPS預估下修至19.44元，預估目標價為245.5元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對文曄(3036-TW)做出2026年EPS預估：中位數由19.55元下修至19.44元，其中最高估值22.73元，最低估值17.36元，預估目標價為245.5元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值22.73(22.73)25.9326.17
最低值17.36(17.36)22.2726.17
平均值19.4(19.47)23.9526.17
中位數19.44(19.55)23.8626.17

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值2,490,921,6803,288,241,5803,418,406,740
最低值1,823,820,0002,275,737,0003,418,406,740
平均值2,024,462,1702,672,428,1503,418,406,740
中位數1,993,723,0002,487,533,1603,418,406,740

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS13,543,7249,112,1564,012,1427,631,123
營業收入
(單位：新台幣千元)		1,177,948,907959,431,897594,518,813571,197,118

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3036/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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