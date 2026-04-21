鉅亨速報 - Factset 最新調查：文曄(3036-TW)EPS預估下修至19.44元，預估目標價為245.5元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對文曄(3036-TW)做出2026年EPS預估：中位數由19.55元下修至19.44元，其中最高估值22.73元，最低估值17.36元，預估目標價為245.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|22.73(22.73)
|25.93
|26.17
|最低值
|17.36(17.36)
|22.27
|26.17
|平均值
|19.4(19.47)
|23.95
|26.17
|中位數
|19.44(19.55)
|23.86
|26.17
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2,490,921,680
|3,288,241,580
|3,418,406,740
|最低值
|1,823,820,000
|2,275,737,000
|3,418,406,740
|平均值
|2,024,462,170
|2,672,428,150
|3,418,406,740
|中位數
|1,993,723,000
|2,487,533,160
|3,418,406,740
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|13,543,724
|9,112,156
|4,012,142
|7,631,123
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,177,948,907
|959,431,897
|594,518,813
|571,197,118
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3036/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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