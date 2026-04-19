盤中速報 - LayerZero大跌12.05%，報1.66美元
鉅亨網新聞中心
LayerZero(ZRO)在過去 24 小時內跌幅超過12.05%，最新價格1.66美元，總成交量達0.24億美元，總市值5.02億美元，目前市值排名第 43 名。
近 1 日最高價：1.9美元，近 1 日最低價：1.41美元，流通供給量：303,720,315。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-7.31%
- 近 1 月：-13.88%
- 近 3 月：+0.23%
- 近 6 月：+4.23%
- 今年以來：+38.13%
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