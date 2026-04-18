盤中速報 - Worldcoin大跌9.32%，報0.27美元
鉅亨網新聞中心
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內跌幅超過9.32%，最新價格0.27美元，總成交量達0.35億美元，總市值7.89億美元，目前市值排名第 34 名。
近 1 日最高價：0.31美元，近 1 日最低價：0.27美元，流通供給量：2,893,975,825。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+8.41%
- 近 1 月：-12.31%
- 近 3 月：-37.15%
- 近 6 月：-63.49%
- 今年以來：-37.92%
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