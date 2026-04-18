鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過37.03億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-04-18 10:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ORDI(ORDI)24小時漲幅34.5%。

24小時跌幅：Highstreet(HIGH)24小時跌幅81.3%；Moonriver(MOVR)24小時跌幅80.4%；AUDIO(AUDIO)24小時跌幅46.4%。

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近一週漲幅：TRU(TRU)近一週漲幅25.8%；達世幣(DASH)近一週漲幅20.2%；Measurable Data Token(MDT)近一週漲幅19.1%。