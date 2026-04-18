盤中速報 - 恩金幣大跌21.98%，報0.06美元
鉅亨網新聞中心
恩金幣(ENJ)在過去 24 小時內跌幅超過21.98%，最新價格0.06美元，總成交量達0.26億美元，總市值1.20億美元，目前市值排名第 85 名。
近 1 日最高價：0.086美元，近 1 日最低價：0.06美元，流通供給量：1,938,579,843。
Enjin Coin是Enjin的項目，Enjin是一家提供基於區塊鏈的互連遊戲產品生態系統的公司。 Enjin的旗艦產品是Enjin Network，這是一個社交遊戲平臺，用戶可以通過該平臺創建網站和氏族，聊天並託管虛擬物品商店。Enjin允許遊戲開發人員在乙太坊區塊鏈上標記遊戲內物品。 它使用ERC-20代幣Enjin Coin來支援使用其平臺發行的數字資產，這意味著可以按實際價值購買，出售和交易物品。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+170.34%
- 近 1 月：+271.83%
- 近 3 月：+123.47%
- 近 6 月：+70.74%
- 今年以來：+160.14%
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