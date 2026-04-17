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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大跌0.77%，報17.1253元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間17日21:10，美元/墨西哥披索下跌0.133點跌幅達0.77%，暫報17.1253點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-2.31%
  • 近 1 週：-0.42%
  • 近 3 月：-2.01%
  • 近 6 月：-6.31%
  • 今年以來：-4.02%

美元/墨西哥披索近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/南非蘭特相關性0.85，本日下跌1.37%
  • 美元/新加坡幣相關性0.78，本日下跌0.42%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.76，本日下跌1.09%

美元/墨西哥披索近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.78，本日下跌0.65%
  • 澳元/美元相關性-0.78，本日下跌0.84%
  • 英鎊/美元相關性-0.72，本日下跌0.54%

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美元/墨西哥披索17.164-0.55%
南非蘭特/美元0.0615+0.99%
紐元/美元0.5917+0.48%
澳元/美元0.7207+0.66%
英鎊/美元1.3575+0.38%

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