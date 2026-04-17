鉅亨速報 - Factset 最新調查：AXIA Energia SA Sponsored ADR(AXIA-US)EPS預估下修至0.86元，預估目標價為12.69元
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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對AXIA Energia SA Sponsored ADR(AXIA-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.87元下修至0.86元，其中最高估值1.09元，最低估值0.38元，預估目標價為12.69元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.09(7.62)
|1.3
|1.26
|最低值
|0.38(0.38)
|1.04
|1.11
|平均值
|0.8(1.78)
|1.13
|1.21
|中位數
|0.86(0.87)
|1.11
|1.25
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|98.65億
|110.01億
|110.86億
|101.31億
|最低值
|79.76億
|88.47億
|90.96億
|95.81億
|平均值
|90.06億
|97.99億
|97.98億
|98.35億
|中位數
|89.90億
|96.57億
|95.81億
|97.94億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.66
|0.35
|0.40
|0.85
|0.82
|營業收入
|69.71億
|65.98億
|74.39億
|74.54億
|73.89億
詳細資訊請看美股內頁：
AXIA Energia SA Sponsored ADR(AXIA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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