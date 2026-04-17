search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：AXIA Energia SA Sponsored ADR(AXIA-US)EPS預估下修至0.86元，預估目標價為12.69元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對AXIA Energia SA Sponsored ADR(AXIA-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.87元下修至0.86元，其中最高估值1.09元，最低估值0.38元，預估目標價為12.69元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值1.09(7.62)1.31.26
最低值0.38(0.38)1.041.11
平均值0.8(1.78)1.131.21
中位數0.86(0.87)1.111.25

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值98.65億110.01億110.86億101.31億
最低值79.76億88.47億90.96億95.81億
平均值90.06億97.99億97.98億98.35億
中位數89.90億96.57億95.81億97.94億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.660.350.400.850.82
營業收入69.71億65.98億74.39億74.54億73.89億

詳細資訊請看美股內頁：
AXIA Energia SA Sponsored ADR(AXIA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAXIA

相關行情

台股首頁我要存股
AXIA Energia SA Sponsored ADR13.09-1.58%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty