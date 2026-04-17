鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞培(ABT-US)EPS預估下修至5.49元，預估目標價為121.00元
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根據FactSet最新調查，共27位分析師，對亞培(ABT-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.66元下修至5.49元，其中最高估值5.77元，最低估值5.4元，預估目標價為121.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.77(5.77)
|6.53
|7.25
|8.04
|最低值
|5.4(5.44)
|5.98
|6.53
|7.46
|平均值
|5.55(5.6)
|6.15
|6.82
|7.64
|中位數
|5.49(5.66)
|6.15
|6.82
|7.56
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|507.28億
|556.12億
|597.51億
|640.85億
|最低值
|476.66億
|507.35億
|537.52億
|579.97億
|平均值
|493.53億
|536.22億
|575.96億
|609.75億
|中位數
|504.16億
|549.59億
|589.58億
|607.72億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.94
|3.91
|3.26
|7.64
|3.72
|營業收入
|430.75億
|436.53億
|401.09億
|419.50億
|443.28億
詳細資訊請看美股內頁：
亞培(ABT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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