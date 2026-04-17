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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞培(ABT-US)EPS預估下修至5.49元，預估目標價為121.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共27位分析師，對亞培(ABT-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.66元下修至5.49元，其中最高估值5.77元，最低估值5.4元，預估目標價為121.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.77(5.77)6.537.258.04
最低值5.4(5.44)5.986.537.46
平均值5.55(5.6)6.156.827.64
中位數5.49(5.66)6.156.827.56

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值507.28億556.12億597.51億640.85億
最低值476.66億507.35億537.52億579.97億
平均值493.53億536.22億575.96億609.75億
中位數504.16億549.59億589.58億607.72億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.943.913.267.643.72
營業收入430.75億436.53億401.09億419.50億443.28億

詳細資訊請看美股內頁：
亞培(ABT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSABT

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