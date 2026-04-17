所託「非人」夯！6家銀行寵物信託一表看 這家從生前到身後一站式服務
鉅亨網記者張韶雯 台北
合庫金 (5880-TW) 旗下合庫銀行深化信託 2.0 布局，11 日主辦「人寵義診公益活動」，隨台灣邁入超高齡社會，寵物已成為核心家人，合庫透過「圓滿信託」整合安養、他益與遺囑架構，結合寵物醫院及懷思等異業資源，提供生前自益至身後遺囑的一站式機制。當飼主因病或意外無法親自照料時，信託專戶能確保專款專用，保障毛小孩的生活品質與資產安全。
根據內政部統計，台灣家犬貓登記數量早已超越幼兒人口，反映出「人寵共好」的社會趨勢。合庫銀行表示，許多單身族或頂客族最擔心的風險是「若自己走得早，誰來照顧毛小孩？」
合庫銀行指出，透過本次在總部廣場舉辦的公益義診，除了強化在地連結，更重要的是推廣信託服務。藉由與民眾面對面，將信託從冰冷的資產管理轉變為具溫度的情感延續，讓飼主能及早建構完整的照護機制。
合庫銀行目前推出的「寵物信託」以圓滿信託為母殼，提供「生前自益」、「生前他益」及「身後遺囑」三種模式。其核心競爭力在於「一條龍生態圈」，合庫積極與寵物百貨、醫院及照護機構等異業合作。飼主可於契約中詳列各項開支，並由銀行依單據撥款給新照護者。此外，合庫也引入信託監察人制度，定期探視寵物，確保照顧資金不被挪用，落實專款專用的財產保障。
合庫銀行進一步強調，未來將持續響應金管會政策，深化信託服務的應用範疇。除了擴大異業結盟，合庫也致力於開發符合多元生活場景的金融服務體系，打造兼具創新與永續的照護鏈。透過制度化的安排，合庫不僅協助民眾管理財產，更協助解決社會結構變遷下的情感托付難題。這種結合普惠金融與社會關懷的經營模式，展現了公股行庫在 ESG 轉型上的具體成果，讓「愛的延續」不再只是口號。
針對市面上 6 家積極布局寵物金融的銀行，其信託服務特色彙整如下：
|銀行名稱
|信託模式與主要特色
|異業結盟資源
|適合對象
|合庫銀行
|圓滿信託架構：提供生前 / 身後一站式規劃，涵蓋遺囑信託。
|醫院、百貨、照護機構、寵物懷思業者。
|欲規劃長期完整照護與遺產分配的飼主。
|兆豐銀行
|萌寵安養信託：著重專款專用支付，結合數位平台撥款。
|寵物生活服務平台、特約美容與旅館。
|強調醫療專費管理與日常物資採買者。
|第一銀行
|安心照護信託：加掛寵物條款，強調監察人監督機制。
|合作代養機構、寵物殯葬服務。
|擔心代養人執行不力，需嚴格監管者。
|台北富邦
|標準化寵物信託：流程簡便，入門門檻相對較低。
|公益團體與特定獸醫院合作監察。
|追求快速申辦、合約標準化的單身飼主。
|國泰世華
|微型 / 安養信託：整合信用卡點數與寵物通路回饋。
|寵物好事 (Happypet) 等特約通路。
|現有客戶且想整合消費與照護保障者。
|華南銀行
|守護毛孩信託：結合保險金信託，強化身後照顧資金。
|寵物醫院、特定代養中心。
|有買寵物險，想結合保險給付做信託者。
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