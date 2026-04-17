所託「非人」夯！6家銀行寵物信託一表看 這家從生前到身後一站式服務

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-17 18:37

合庫金 (5880-TW) 旗下合庫銀行深化信託 2.0 布局，11 日主辦「人寵義診公益活動」，隨台灣邁入超高齡社會，寵物已成為核心家人，合庫透過「圓滿信託」整合安養、他益與遺囑架構，結合寵物醫院及懷思等異業資源，提供生前自益至身後遺囑的一站式機制。當飼主因病或意外無法親自照料時，信託專戶能確保專款專用，保障毛小孩的生活品質與資產安全。

所託「非人」正夯！6家銀行寵物信託一表看 合庫從生前到身後一站式服務。(圖: shutterstock)

根據內政部統計，台灣家犬貓登記數量早已超越幼兒人口，反映出「人寵共好」的社會趨勢。合庫銀行表示，許多單身族或頂客族最擔心的風險是「若自己走得早，誰來照顧毛小孩？」

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合庫銀行指出，透過本次在總部廣場舉辦的公益義診，除了強化在地連結，更重要的是推廣信託服務。藉由與民眾面對面，將信託從冰冷的資產管理轉變為具溫度的情感延續，讓飼主能及早建構完整的照護機制。

合庫銀行目前推出的「寵物信託」以圓滿信託為母殼，提供「生前自益」、「生前他益」及「身後遺囑」三種模式。其核心競爭力在於「一條龍生態圈」，合庫積極與寵物百貨、醫院及照護機構等異業合作。飼主可於契約中詳列各項開支，並由銀行依單據撥款給新照護者。此外，合庫也引入信託監察人制度，定期探視寵物，確保照顧資金不被挪用，落實專款專用的財產保障。

合庫銀行進一步強調，未來將持續響應金管會政策，深化信託服務的應用範疇。除了擴大異業結盟，合庫也致力於開發符合多元生活場景的金融服務體系，打造兼具創新與永續的照護鏈。透過制度化的安排，合庫不僅協助民眾管理財產，更協助解決社會結構變遷下的情感托付難題。這種結合普惠金融與社會關懷的經營模式，展現了公股行庫在 ESG 轉型上的具體成果，讓「愛的延續」不再只是口號。

針對市面上 6 家積極布局寵物金融的銀行，其信託服務特色彙整如下：