盤後速報 - 中信全球高股息(00963)次交易(20)日除息0.05元，參考價12.91元
鉅亨網新聞中心
中信全球高股息(00963-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.05元。
首日參考價為12.91元，相較今日收盤價12.95元，息值合計為0.05元，股息殖利率0.35%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/20
|12.95
|0.045
|0.35%
|0.0
|2026/03/17
|12.32
|0.045
|0.37%
|0.0
|2026/02/26
|12.48
|0.045
|0.36%
|0.0
|2026/01/19
|11.84
|0.045
|0.38%
|0.0
|2025/12/16
|11.29
|0.04
|0.35%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 中信全球高股息(00963)次交易(17)日除息0.05元，參考價12.28元
- 盤後速報 - 中信全球高股息(00963)次交易(26)日除息0.05元，參考價12.44元
- 盤後速報 - 主動安聯台灣高息(00984A)次交易(20)日除息0.27元，參考價13.87元
- 盤後速報 - 主動富邦複合收益(00983D)次交易(20)日除息0.06元，參考價10.16元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇