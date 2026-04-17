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鉅亨速報

盤後速報 - 中信全球高股息(00963)次交易(20)日除息0.05元，參考價12.91元

鉅亨網新聞中心

中信全球高股息(00963-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.05元。

首日參考價為12.91元，相較今日收盤價12.95元，息值合計為0.05元，股息殖利率0.35%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/20 12.95 0.045 0.35% 0.0
2026/03/17 12.32 0.045 0.37% 0.0
2026/02/26 12.48 0.045 0.36% 0.0
2026/01/19 11.84 0.045 0.38% 0.0
2025/12/16 11.29 0.04 0.35% 0.0


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