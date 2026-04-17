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鉅亨速報

盤後速報 - 野村全球航運龍頭(00960)次交易(20)日除息0.23元，參考價17.38元

鉅亨網新聞中心

野村全球航運龍頭(00960-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.23元。

首日參考價為17.38元，相較今日收盤價17.61元，息值合計為0.23元，股息殖利率1.28%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/20 17.61 0.225 1.28% 0.0
2026/01/19 15.13 0.225 1.49% 0.0
2025/10/20 13.68 0.205 1.5% 0.0
2025/07/16 13.72 0.2 1.46% 0.0
2025/04/18 13.05 0.18 1.38% 0.0


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