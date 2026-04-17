盤後速報 - 野村全球航運龍頭(00960)次交易(20)日除息0.23元，參考價17.38元
鉅亨網新聞中心
野村全球航運龍頭(00960-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.23元。
首日參考價為17.38元，相較今日收盤價17.61元，息值合計為0.23元，股息殖利率1.28%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/20
|17.61
|0.225
|1.28%
|0.0
|2026/01/19
|15.13
|0.225
|1.49%
|0.0
|2025/10/20
|13.68
|0.205
|1.5%
|0.0
|2025/07/16
|13.72
|0.2
|1.46%
|0.0
|2025/04/18
|13.05
|0.18
|1.38%
|0.0
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