盤後速報 - 國泰數位支付服務(00909)次交易(20)日除息2.75元，參考價41.56元
鉅亨網新聞中心
國泰數位支付服務(00909-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.75元。
首日參考價為41.56元，相較今日收盤價44.31元，息值合計為2.75元，股息殖利率6.21%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/20
|44.31
|2.75
|6.21%
|0.0
|2024/04/18
|26.42
|1.81
|6.85%
|0.0
|2023/04/21
|16.98
|0.225
|1.33%
|0.0
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