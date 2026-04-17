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盤後速報 - 國泰數位支付服務(00909)次交易(20)日除息2.75元，參考價41.56元

鉅亨網新聞中心

國泰數位支付服務(00909-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.75元。

首日參考價為41.56元，相較今日收盤價44.31元，息值合計為2.75元，股息殖利率6.21%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/20 44.31 2.75 6.21% 0.0
2024/04/18 26.42 1.81 6.85% 0.0
2023/04/21 16.98 0.225 1.33% 0.0


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台股台股除權息台股盤後盤後速報

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