盤後速報 - 富邦臺灣中小(00733)次交易(20)日除息0.58元，參考價61.82元
鉅亨網新聞中心
富邦臺灣中小(00733-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.58元。
首日參考價為61.82元，相較今日收盤價62.40元，息值合計為0.58元，股息殖利率0.93%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/20
|62.40
|0.578
|0.93%
|0.0
|2025/10/20
|48.3
|1.063
|2.2%
|0.0
|2025/04/23
|36.91
|0.073
|0.2%
|0.0
|2024/10/17
|55.8
|1.321
|2.37%
|0.0
|2024/04/18
|65.6
|5.153
|7.86%
|0.0
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