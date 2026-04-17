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鉅亨速報

盤後速報 - 富邦臺灣中小(00733)次交易(20)日除息0.58元，參考價61.82元

鉅亨網新聞中心

富邦臺灣中小(00733-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.58元。

首日參考價為61.82元，相較今日收盤價62.40元，息值合計為0.58元，股息殖利率0.93%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/20 62.40 0.578 0.93% 0.0
2025/10/20 48.3 1.063 2.2% 0.0
2025/04/23 36.91 0.073 0.2% 0.0
2024/10/17 55.8 1.321 2.37% 0.0
2024/04/18 65.6 5.153 7.86% 0.0


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台股台股除權息台股盤後盤後速報

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