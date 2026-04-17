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鉅亨速報

盤後速報 - 達新(1315)下週(4月24日)除息2.5元，預估參考價62.4元

鉅亨網新聞中心

達新(1315-TW)下週(4月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。

以今日(4月17日)收盤價64.90元計算，預估參考價為62.4元，息值合計為2.5元，股息殖利率3.85%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

達新(1315-TW)所屬產業為塑膠工業，主要業務為塑膠雨衣、什加工、PP瓦楞板、成衣等製品。傢俱、文具、護貝、皮件等製品。醫療器材製造、批發、零售。近5日股價下跌0.15%，集中市場加權指數上漲6.51%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/24 64.90 2.5 3.85% 0.0
2025/09/01 66.5 2.0 3.01% 0.0
2025/04/10 65.7 2.5 3.81% 0.0
2024/08/29 72.3 2.5 3.46% 0.0
2024/04/11 73.7 2.5 3.39% 0.0

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集中市場加權指數36804.34-0.88%
達新64.9+0.31%

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