盤後速報 - 達新(1315)下週(4月24日)除息2.5元，預估參考價62.4元
鉅亨網新聞中心
達新(1315-TW)下週(4月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。
以今日(4月17日)收盤價64.90元計算，預估參考價為62.4元，息值合計為2.5元，股息殖利率3.85%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
達新(1315-TW)所屬產業為塑膠工業，主要業務為塑膠雨衣、什加工、PP瓦楞板、成衣等製品。傢俱、文具、護貝、皮件等製品。醫療器材製造、批發、零售。近5日股價下跌0.15%，集中市場加權指數上漲6.51%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/24
|64.90
|2.5
|3.85%
|0.0
|2025/09/01
|66.5
|2.0
|3.01%
|0.0
|2025/04/10
|65.7
|2.5
|3.81%
|0.0
|2024/08/29
|72.3
|2.5
|3.46%
|0.0
|2024/04/11
|73.7
|2.5
|3.39%
|0.0
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