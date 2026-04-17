外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大跌0.39%，報92.6637元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間17日14:10，美元/印度盧比下跌0.361點跌幅達0.39%，暫報92.6637點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.86%
- 近 1 週：+0.62%
- 近 3 月：+2.58%
- 近 6 月：+5.76%
- 今年以來：+3.40%
美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/離岸人民幣相關性0.46，本日下跌0.06%
- 美元/墨西哥披索相關性0.43，本日下跌0.1%
- 美元/新加坡幣相關性0.42，本日下跌0.02%
美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對
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