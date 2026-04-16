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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大跌0.35%，報93.028元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間16日23:20，美元/印度盧比下跌0.327點跌幅達0.35%，暫報93.028點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.91%
  • 近 1 週：+1.10%
  • 近 3 月：+3.34%
  • 近 6 月：+6.35%
  • 今年以來：+3.77%

美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/離岸人民幣相關性0.46，本日下跌0.09%
  • 美元/墨西哥披索相關性0.43，本日下跌0.18%
  • 美元/新加坡幣相關性0.42，本日下跌0.14%

美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/加幣相關性-0.37，本日下跌0.37%
  • 歐元/美元相關性-0.33，本日下跌0.18%
  • 紐元/美元相關性-0.29，本日下跌0.29%

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美元/印度盧比92.940-0.45%
人民幣/美元0.1466-0.07%
歐元/美元1.1781-0.14%
加幣/美元0.7294+0.21%
紐元/美元0.5893-0.27%

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