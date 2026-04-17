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鉅亨速報

盤中速報 - 威盛(2388)大漲6.84%，報65.6元

鉅亨網新聞中心

威盛(2388-TW)17日13:05股價上漲4.2元，報65.6元，漲幅6.84%，成交11,961張。

威盛(2388-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為設計、製造、測試、銷售積體電路、半導體記憶零件組等。電腦軟體程式設計、銷售、測試及電腦資料處理。前各項產品之代理及進出口貿易業務。

近5日股價上漲13.28%，集中市場加權指數上漲6.51%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+9,868 張
  • 外資買賣超：+9,256 張
  • 投信買賣超：-13 張
  • 自營商買賣超：+625 張
  • 融資增減：-2,115 張
  • 融券增減：-61 張

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