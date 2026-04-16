鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過30.55億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
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指標幣種：比特幣(BTC)現報價格74,753.44美元，24小時漲跌幅+0.98%；以太幣(ETH)現報價格2,343.78美元，24小時漲跌幅+0.85%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達30.55億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達9.93億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.1億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DATA(DATA)24小時漲幅31.3%。
24小時跌幅：ORDI(ORDI)24小時跌幅100%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時跌幅58%；卡特西幣(CTSI)24小時跌幅25.2%。
近一週漲幅：Highstreet(HIGH)近一週漲幅16.7%；系統幣(SYS)近一週漲幅16.2%；Dymension(DYM)近一週漲幅12.5%。
近一週跌幅：恩金幣(ENJ)近一週跌幅211%；DEXE(DEXE)近一週跌幅45%；ORDI(ORDI)近一週跌幅41.8%。
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