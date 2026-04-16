鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過30.55億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-04-16 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DATA(DATA)24小時漲幅31.3%。

24小時跌幅：ORDI(ORDI)24小時跌幅100%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時跌幅58%；卡特西幣(CTSI)24小時跌幅25.2%。

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近一週漲幅：Highstreet(HIGH)近一週漲幅16.7%；系統幣(SYS)近一週漲幅16.2%；Dymension(DYM)近一週漲幅12.5%。