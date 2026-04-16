盤中速報 - Arweave大漲18.75%，報2.09美元
鉅亨網新聞中心
Arweave(AR)在過去 24 小時內漲幅超過18.75%，最新價格2.09美元，總成交量達0.09億美元，總市值1.37億美元，目前市值排名第 80 名。
近 1 日最高價：2.1美元，近 1 日最低價：1.74美元，流通供給量：65,652,466。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+13.45%
- 近 1 月：+0.52%
- 近 3 月：-51.86%
- 近 6 月：-52.33%
- 今年以來：-48.40%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Ethena大漲9.83%，報0.1美元
- 盤中速報 - 車厘子大漲15.95%，報0.0425美元
- 盤中速報 - ORDI大漲96.38%，報5.05美元
- 盤中速報 - 恩金幣大漲16.29%，報0.078美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇