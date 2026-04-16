盤中速報 - ORDI大漲96.38%，報5.05美元
鉅亨網新聞中心
ORDI(ORDI)在過去 24 小時內漲幅超過96.38%，最新價格5.05美元，總成交量達0.51億美元，總市值1.06億美元，目前市值排名第 86 名。
近 1 日最高價：5.41美元，近 1 日最低價：2.56美元，流通供給量：21,000,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+41.83%
- 近 1 月：+23.76%
- 近 3 月：-33.42%
- 近 6 月：-32.81%
- 今年以來：-23.87%
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