盤中速報 - 零組件業類股表現強勁，漲幅2.12%，總成交額1,134.72億
鉅亨網新聞中心
台股今日電子零組件業類股表現強勁，16日11:04相關指數上漲2.12%，總成交額1,134.72億元，大盤占比20.54%。
該產業上漲家數67、下跌家數27、平盤家數10。領漲個股希華(2484-TW)16日11:03股價上漲3.65元，報40.3元，漲幅9.96%。
零組件業近5日上漲7.94%，集中市場加權指數上漲5.64%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|零組件業
|集中市場加權指數
|近一週
|+7.94%
|+5.64%
|近一月
|+25.15%
|+9.95%
|近三月
|+63.89%
|+19.19%
|近六月
|+84.68%
|+34.63%
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