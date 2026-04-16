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鉅亨速報

盤中速報 - 零組件業類股表現強勁，漲幅2.12%，總成交額1,134.72億

鉅亨網新聞中心

台股今日電子零組件業類股表現強勁，16日11:04相關指數上漲2.12%，總成交額1,134.72億元，大盤占比20.54%。

該產業上漲家數67、下跌家數27、平盤家數10。領漲個股希華(2484-TW)16日11:03股價上漲3.65元，報40.3元，漲幅9.96%。

零組件業近5日上漲7.94%，集中市場加權指數上漲5.64%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 零組件業 集中市場加權指數
近一週 +7.94% +5.64%
近一月 +25.15% +9.95%
近三月 +63.89% +19.19%
近六月 +84.68% +34.63%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數36922.3+0.55%
希華40.3+9.96%

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