盤中速報 - 懷特(4108)大漲7.72%，報13.25元
鉅亨網新聞中心
懷特(4108-TW)16日10:43股價上漲0.95元，報13.25元，漲幅7.72%，成交404張。
懷特(4108-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為天然植物、中草藥成分、萃取分離技術、生化科技之研發。中草藥、原料藥及化學藥品之研發。醫藥品之顧問服務。
近5日股價下跌3.15%，集中市場加權指數上漲5.64%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+124 張
- 外資買賣超：+120 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+4 張
- 融資增減：0 張
- 融券增減：0 張
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