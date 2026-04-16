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鉅亨速報

盤中速報 - 懷特(4108)大漲7.72%，報13.25元

鉅亨網新聞中心

懷特(4108-TW)16日10:43股價上漲0.95元，報13.25元，漲幅7.72%，成交404張。

懷特(4108-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為天然植物、中草藥成分、萃取分離技術、生化科技之研發。中草藥、原料藥及化學藥品之研發。醫藥品之顧問服務。

近5日股價下跌3.15%，集中市場加權指數上漲5.64%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+124 張
  • 外資買賣超：+120 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+4 張
  • 融資增減：0 張
  • 融券增減：0 張

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