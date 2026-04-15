盤中速報 - ORDI大漲17.67%，報2.88美元
鉅亨網新聞中心
ORDI(ORDI)在過去 24 小時內漲幅超過17.67%，最新價格2.88美元，總成交量達0.06億美元，總市值0.60億美元，目前市值排名第 112 名。
近 1 日最高價：3美元，近 1 日最低價：2.4美元，流通供給量：21,000,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.33%
- 近 1 月：-4.92%
- 近 3 月：-52.64%
- 近 6 月：-54.04%
- 今年以來：-45.62%
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