盤中速報 - DEXE大漲17.32%，報12.041美元
鉅亨網新聞中心
DEXE(DEXE)在過去 24 小時內漲幅超過17.32%，最新價格12.041美元，總成交量達0.06億美元，總市值10.08億美元，目前市值排名第 27 名。
近 1 日最高價：12.55美元，近 1 日最低價：9.9美元，流通供給量：83,733,682。
DeXe Network是由DeXe DAO運營的去中心化社交交易和資產管理平臺。DEXE代幣是DeXe Network的ERC-20原生功能型代幣，可用於網絡治理，策略訂閱者獎勵，以及通過抵押作為對沖損失的保險。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+23.66%
- 近 1 月：+89.59%
- 近 3 月：+202.97%
- 近 6 月：+48.66%
- 今年以來：+203.52%
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