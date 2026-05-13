盤中速報 - Celestia大漲8.03%，報0.48美元
鉅亨網新聞中心
Celestia(TIA)在過去 24 小時內漲幅超過8.03%，最新價格0.48美元，總成交量達0.10億美元，總市值4.27億美元，目前市值排名第 52 名。
近 1 日最高價：0.48美元，近 1 日最低價：0.42美元，流通供給量：888,141,372。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+17.93%
- 近 1 月：+44.89%
- 近 3 月：+36.06%
- 近 6 月：-48.69%
- 今年以來：-8.11%
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