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鉅亨速報

盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.06%，報455.44美元

鉅亨網新聞中心

Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間15日21:40股價上漲21.93美元，報455.44美元，漲幅5.06%，成交量374,753（股），盤中最高價455.53美元、最低價433.67美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+5.62%
  • 近 1 月：-5.49%
  • 近 3 月：-29.83%
  • 近 6 月：-26.53%
  • 今年以來：-35.66%

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美股美股盤中盤中速報Applovin Corp - Class A

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Applovin Corp - Class A455.24+5.01%

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