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鉅亨速報

盤中速報 - 交易台(TTD-US)大漲5.02%，報22.08美元

鉅亨網新聞中心

交易台(TTD-US)截至台北時間15日21:39股價上漲1.06美元，報22.08美元，漲幅5.02%，成交量1,436,352（股），盤中最高價22.08美元、最低價21.30美元。

美股指數盤中表現

交易台(TTD-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+1.55%
  • 近 1 月：-23.12%
  • 近 3 月：-43.39%
  • 近 6 月：-58.56%
  • 今年以來：-44.63%

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