search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 數據狗(DDOG-US)大漲5.62%，報116.79美元

鉅亨網新聞中心

數據狗(DDOG-US)截至台北時間15日21:35股價上漲6.22美元，報116.79美元，漲幅5.62%，成交量227,435（股），盤中最高價116.83美元、最低價112.45美元。

美股指數盤中表現

數據狗(DDOG-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-5.12%
  • 近 1 月：-11.2%
  • 近 3 月：-9.67%
  • 近 6 月：-31.27%
  • 今年以來：-18.69%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報數據狗

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006996.350.42%
道瓊指數48379.91-0.32%
NASDAQ23835.61+0.83%
費城半導體9198.89-0.27%
數據狗118.48+7.15%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty